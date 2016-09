Herr Dani Misio ist Geschäftsführer der Mischioff AG aus der Schweiz. Das Unternehmen ist in der dritten Generation im Teppichgroßhandel tätig.

Er ist als Designer für die Gestaltung der modernen Teppich-Designs verantwortlich. Über seine Erfahrungen im Markt für Designteppiche spricht er mit DESIGNSCHUTZnews.

DESIGNSCHUTZnews:

Warum haben Sie sich entschlossen, Designteppiche zu produzieren und zu verkaufen?

Dani Misio:

Nachdem unser Unternehmen über viele Jahrzehnte mit dem klassischen Orientteppich gehandelt hat, war die Zeit reif für etwas Neues. Schon immer hatte ich eine besondere Leidenschaft für Kunst und Design, dies mit der Welt der Teppiche in Einklang zu bringen, war mein großer Wunsch. Außergewöhnliche und zeitgemäße Muster, reduzierte Farben, neue Materialien und Techniken – ein moderner Designerteppich hat über die Jahre viele Facetten hinzugewonnen. Die Entwicklung neuer Innovationen, Entfaltung von kreativen Ideen, Weiterentwicklung bestehender Kollektionen, das und vieles mehr macht unsere Arbeit so besonders.

DESIGNSCHUTZnews:

Was liegt in der Teppichwelt aktuell im Trend?

Dani Misio:

Eigentlich gibt es selten einzelne, sondern stets parallel laufende Trends. Einerseits sind dezente, ruhige Farben und Pastelltöne in der modernen Einrichtung ein klarer Trend, doch auch knallige Farben werden gern als besondere Eyecatcher eingesetzt. Teppiche in Vintage-Optik sind ebenso beliebte Elemente einer modernen Wohnung. Ein Teppich soll heutzutage für ein gemütliches Wohnumfeld sorgen und dabei etwas Besonderes ausstrahlen. Über Farben, Material, Stil, Form und Design lässt sich eine individuelle Atmosphäre schaffen, die sich vom Herkömmlichen absetzt.

DESIGNSCHUTZnews:

Seit wann besteht Ihr Unternehmen und wie viele Mitarbeiter haben Sie heute?

Dani Misio:

Wir blicken auf eine mittlerweile fast 70-jährige Firmengeschichte zurück. Die Mischioff AG ist dabei weiterhin ein echtes Familienunternehmen, mittlerweile in der dritten Generation. In unserem Firmensitz in Embrach bei Zürich arbeiten wir mit fünf Mitarbeitern an der Entwicklung und dem Vertrieb unserer Kollektionen. In den verschiedenen Manufakturen sind rund 700 erfahrene Knüpferinnen und Knüpfer für die Produktion unserer Teppiche im Einsatz. Dabei legen wir großen Wert auf die enge Zusammenarbeit mit dem unabhängigen Fair-Trade Label STEP, das die Einhaltung der sozial- und umweltverträglichen Richtlinien regelmäßig kontrolliert.

DESIGNSCHUTZnews:

Entwickeln Sie die Designs selbst oder beauftragen Sie externe Designer?

Dani Misio:

Gemeinsam mit meinem Bruder Sascha bin ich seit nunmehr 20 Jahren für die Entwicklung neuer Designs zuständig, sämtliche Designs stammen direkt aus unserer Feder. Wir arbeiten prinzipiell nicht mit fremden Designs, da so ein Stück Herzblut verloren ginge. Hinter den Designs steht zumeist eine Geschichte, die sich authentisch nur vermitteln lässt, wenn man bei der Entwicklung auch selbst beteiligt war. In den letzten 20 Jahren haben wir so gemeinsam rund 3.000 Designs entworfen, die wir innerhalb der unterschiedlichen Kollektionen auf den Teppich gebracht haben. Dabei lassen wir uns gern von aktuellen Kunst- und Modetrends wie ebenso von antiken Mustern und Vorlagen inspirieren.

DESIGNSCHUTZnews:

Melden Sie Schutzrechte für Ihre Entwürfe an und halten Sie das für sinnvoll?

Dani Misio:

Aufgrund der Vielzahl und auch Vielfältigkeit unserer Designs haben wir keine Schutzrechte angemeldet. Wir müssen damit leben, dass gute Designs kopiert werden – generell ein großes Problem innerhalb unserer Branche. Wir versuchen daher, immer einen Schritt schneller zu sein. Sobald eine unserer Ideen auf den Markt kommt, arbeiten wir bereits an der Entwicklung neuer, kreativer Möglichkeiten.

DESIGNSCHUTZnews:

Haben Sie schon einmal rechtliche Auseinandersetzungen wegen Ihrer Designteppiche führen müssen, von denen Sie berichten wollen?

Dani Misio:

Eine rechtliche Auseinandersetzung hatten wir bisher nicht. Dennoch ärgert es uns natürlich gehörig, wenn wir unsere Designs anderorts kopiert sehen – und dabei oft auch noch in schlechter Qualität und charakterlos umgesetzt. Eine Kopie kann in der Regel nie an das Original heranreichen, gerade bei Teppichen ist dies der Fall. Denn entscheidend ist nicht immer nur das bloße Design, sondern auch die eingesetzten Materialien, die Farben und die handwerkliche Umsetzung sind entscheidende Faktoren für die Ausstrahlung des Teppichs.

DESIGNSCHUTZnews:

Welche Erfahrungen haben Sie mit Produktdesignern gemacht?

Dani Misio:

Wir erhalten häufig Anfragen von Produktdesignern und haben auch bereits durchaus kreative Vorschläge eingereicht bekommen. Wie bereits erwähnt, besagt jedoch unsere Firmenphilosophie, dass sämtliche Designs aus dem eigenen Hause stammen. Ein Mischioff Teppich verkörpert einen bestimmten Stil, den wir, zumindest so lange wir können, beibehalten möchten.

DESIGNSCHUTZnews:

Was ist bei Käufern von Designteppichen anders als bei Käufern von Massenprodukten?

Dani Misio:

In erste Linie ein ausgeprägtes Bewusstsein für das Besondere. Ein Designteppich soll Räume mitgestalten und verkörpert den individuellen Stil jedes Käufers. Entscheidend ist dabei auch die handwerkliche Fertigung, die hinter unseren Teppichen steht. Ein Design zu Papier zu bringen ist das Eine, dieses Design dann auch als stilvollen Teppich umzusetzen, ist die komplexere Aufgabe und Bedarf viel Erfahrung. Man muss die Arbeit, die hinter einem handgefertigten Designerteppich steckt, zu schätzen wissen, um sich gezielt für einen solchen Teppich zu entscheiden. Und wer diese Entscheidung bewusst trifft, wird sich über viele Jahre an seinem handgefertigten Designteppich erfreuen.

DESIGNSCHUTZnews:

Vielen Dank für das Interview.

